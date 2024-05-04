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В Екатеринбурге прошёл парад по случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

12.24 Четверг, 9 мая 2024
Фото: «Областная газета»
Парад прошёл на площади 1905 года, в нём приняли участие более двух тысяч человек и 45 единиц военной техники. Военной техники было меньше, чем обычно — в прошедшие годы на 9 мая в Екатеринбурге проходили колонны до 100 единиц. Часть техники была середины XX века, от авиационной части парада в этом году решили отказаться.

Командовал парадом начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа
генерал-майор Александр Линьков, а принимал парад врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Глушенков. Вместе с Глушенковым на трибуне у памятника Ленину стояли губернатор Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, спикеры ЗакСО и ЕГД Людмила Бабушкина и Анна Гурарий, экс-губернатор Эдуард Россель, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский и другие.

Посмотреть парад вживую рядовым горожанам было практически невозможно — улицы, по которым проходили колонны, заранее оцепили за несколько десятков метров до прохождения колонн.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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