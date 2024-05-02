Десятиквартирный дом в Туринске через суд признали аварийным и подлежащим сносу





– обещали в ведомстве. «Прокуратура проконтролирует соблюдение жилищных прав жителей указанного многоквартирного дома»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Туринске прокуратура через суд добилась признания десятиквартирного дома на улице Спорта, 9 аварийным и подлежащим сносу. Степень износа несущих конструкций дома в августе 2023 года составляла 72,3%.Дом, о котором идёт речь, был построен в 1961 году. В нём сейчас зарегистрированы 27 жителей, в том числе 6 несовершеннолетних, включая ребёнка-инвалида.Состояние, в котором находился дом, представляло опасность для жизни и здоровьях тех, кто там проживал. При этом межведомственной комиссией органа местного самоуправления дважды принималось заключение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В этой связи прокуратура через суд добилась признания заключения комиссии незаконным и проведения ещё одного обследования, после которого дом уже признали аварийным и подлежащим сносу. Также местная администрация установила сроки расселения дома.