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Десятиквартирный дом в Туринске через суд признали аварийным и подлежащим сносу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Туринске прокуратура через суд добилась признания десятиквартирного дома на улице Спорта, 9 аварийным и подлежащим сносу. Степень износа несущих конструкций дома в августе 2023 года составляла 72,3%.
Дом, о котором идёт речь, был построен в 1961 году. В нём сейчас зарегистрированы 27 жителей, в том числе 6 несовершеннолетних, включая ребёнка-инвалида.
Состояние, в котором находился дом, представляло опасность для жизни и здоровьях тех, кто там проживал. При этом межведомственной комиссией органа местного самоуправления дважды принималось заключение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В этой связи прокуратура через суд добилась признания заключения комиссии незаконным и проведения ещё одного обследования, после которого дом уже признали аварийным и подлежащим сносу. Также местная администрация установила сроки расселения дома.
Дом, о котором идёт речь, был построен в 1961 году. В нём сейчас зарегистрированы 27 жителей, в том числе 6 несовершеннолетних, включая ребёнка-инвалида.
Состояние, в котором находился дом, представляло опасность для жизни и здоровьях тех, кто там проживал. При этом межведомственной комиссией органа местного самоуправления дважды принималось заключение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В этой связи прокуратура через суд добилась признания заключения комиссии незаконным и проведения ещё одного обследования, после которого дом уже признали аварийным и подлежащим сносу. Также местная администрация установила сроки расселения дома.
«Прокуратура проконтролирует соблюдение жилищных прав жителей указанного многоквартирного дома»,
– обещали в ведомстве.
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