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Суд оставил в СИЗО экс-заммэра и экс-главу первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в СИЗО экс-заммэра и экс-главу первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова, сократив содержание под стражей на один день.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда, суд изучив материалы и выслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайства защитника об отмене постановления суда первой инстанции и следователя о содержании обвиняемого под стражей, избрав Артуру Гузаирову содержание в СИЗО до 2 июня.
Ранее, 26 апреля, Первоуральский городской суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня.
Артура Гузаирова обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда, суд изучив материалы и выслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайства защитника об отмене постановления суда первой инстанции и следователя о содержании обвиняемого под стражей, избрав Артуру Гузаирову содержание в СИЗО до 2 июня.
Ранее, 26 апреля, Первоуральский городской суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 июня.
Артура Гузаирова обвиняют в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ).
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