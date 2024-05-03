Екатеринбуржцы возмутились вырубкой тополей на улице Восточной

Фото: телеграм-чат «Деревья Екб»





– ответили в мэрии. «Администрацией Октябрьского района проведено обследование зелёных насаждений с целью выявления их состояния, в ходе которого установлено, что 28 тополей имеют трещины, дупла и гниение, которые могут привести к падению всего дерева или его части. Учитывая тот факт, что тротуар от Восточной, 7 до нечетной стороны улицы Куйбышева особенно оживлённый, для обеспечения безопасности пешеходов принято решение о сносе высоковозрастных деревьев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 7 мая, в Екатеринбурге на участке улицы Восточной, от 7-го до 13-го дома, начали вырубать тополя. Снос зелёных насаждений вызвал у горожан массу негодования, так как деревья защищали тротуар от пыли, поднимающейся с оживлённой дороги, и местные жители стали опасаться, что на этом месте ничего не посадят взамен.В пресс-службе городской администрации «Вечерним ведомостям» информацию о вырубке деревьев подтвердили, сообщив, что тополя вырубаются в рамках ремонта улично-дорожной сети.Опасения горожан по поводу того, что взамен тополей на этой улице ничего не посадят, там также подтвердили, заявив, что посадка новых деревьев невозможна из-за того, что эта зона является охранной из-за подземных инженерных сетей. Однако там уточнили, что готовы рассмотреть возможность посадки такого же количества деревьев в другом месте в пределах административного района, так как это предусматривают нормативные акты.