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Екатеринбуржцы возмутились вырубкой тополей на улице Восточной
Фото: телеграм-чат «Деревья Екб»
Вчера, 7 мая, в Екатеринбурге на участке улицы Восточной, от 7-го до 13-го дома, начали вырубать тополя. Снос зелёных насаждений вызвал у горожан массу негодования, так как деревья защищали тротуар от пыли, поднимающейся с оживлённой дороги, и местные жители стали опасаться, что на этом месте ничего не посадят взамен.
В пресс-службе городской администрации «Вечерним ведомостям» информацию о вырубке деревьев подтвердили, сообщив, что тополя вырубаются в рамках ремонта улично-дорожной сети.
Опасения горожан по поводу того, что взамен тополей на этой улице ничего не посадят, там также подтвердили, заявив, что посадка новых деревьев невозможна из-за того, что эта зона является охранной из-за подземных инженерных сетей. Однако там уточнили, что готовы рассмотреть возможность посадки такого же количества деревьев в другом месте в пределах административного района, так как это предусматривают нормативные акты.
Фото: телеграм-чат «Деревья Екб»
В пресс-службе городской администрации «Вечерним ведомостям» информацию о вырубке деревьев подтвердили, сообщив, что тополя вырубаются в рамках ремонта улично-дорожной сети.
«Администрацией Октябрьского района проведено обследование зелёных насаждений с целью выявления их состояния, в ходе которого установлено, что 28 тополей имеют трещины, дупла и гниение, которые могут привести к падению всего дерева или его части. Учитывая тот факт, что тротуар от Восточной, 7 до нечетной стороны улицы Куйбышева особенно оживлённый, для обеспечения безопасности пешеходов принято решение о сносе высоковозрастных деревьев»,
– ответили в мэрии.
Опасения горожан по поводу того, что взамен тополей на этой улице ничего не посадят, там также подтвердили, заявив, что посадка новых деревьев невозможна из-за того, что эта зона является охранной из-за подземных инженерных сетей. Однако там уточнили, что готовы рассмотреть возможность посадки такого же количества деревьев в другом месте в пределах административного района, так как это предусматривают нормативные акты.
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