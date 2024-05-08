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«Эстафету» крупных пожаров в Свердловской области подхватил Алапаевск
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня у Свердловской области печальный «урожай» на крупные пожары, в которых огонь охватывал по нескольку сотен квадратных метров. С масштабным возгоранием пришлось побороться пожарным Екатеринбурга и Каменска-Уральского, а затем полыхнуло и в Алапаевске.
В Алапаевске горел частный сектор — жилые дома на улице Бочкарёва. Огонь в общей сложности охватил около четырёх сотен квадратных метров в самый «пик» своей активности. На борьбу с ним были направлены три единицы спецтехники в сопровождении дюжины специалистов.
Как сообщают с места событий, без пострадавших не обошлось. В пожаре сильные ожоги получили два человека. Оба были госпитализированы.
Напомним, в Екатеринбурге сегодня горели частные дома на проспекте Космонавтов. Площадь пожара достигала 600 квадратных метров. В Каменске-Уральске огонь охватил 400 квадратных метров торговой точки — строительного магазина на улице 4-ой Пятилетки. В обоих случаях никто серьёзно не пострадал.
В Алапаевске горел частный сектор — жилые дома на улице Бочкарёва. Огонь в общей сложности охватил около четырёх сотен квадратных метров в самый «пик» своей активности. На борьбу с ним были направлены три единицы спецтехники в сопровождении дюжины специалистов.
Как сообщают с места событий, без пострадавших не обошлось. В пожаре сильные ожоги получили два человека. Оба были госпитализированы.
Напомним, в Екатеринбурге сегодня горели частные дома на проспекте Космонавтов. Площадь пожара достигала 600 квадратных метров. В Каменске-Уральске огонь охватил 400 квадратных метров торговой точки — строительного магазина на улице 4-ой Пятилетки. В обоих случаях никто серьёзно не пострадал.
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