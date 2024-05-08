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О риске заторов на дороге между Пермью и Екатеринбургом предупредил Уралуправтодор
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Автомобильную дорогу «Пермь-Екатеринбург» продолжают ремонтировать, со всеми вытекающими отсюда неудобствами для автомобилистов. Здесь нет-нет, да случаются «пробки» и перекрытия, вынуждающие граждан искать объездные пути.
С очередным предупреждением о возможных трудностях выступило федеральное управление автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства (оно же «Уралуправтодор»). Ожидается, что в связи с выходными и праздничными днями увеличится трафик на дороге между Пермью и Екатеринбургом. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега в ночь с 9 на 10 мая. Всё это может привести к тому, что на указанной автодороге опять будет затруднён проезд и возникнут заторы, как это было, например, в начале мая.
В связи с вышеизложенным «Уралуправтодор» просит водителей грузового транспорта использовать альтернативные пути объезда, а всем прочим водителям предлагает не пускаться в путь «своим ходом», а воспользоваться железнодорожным транспортом.
С очередным предупреждением о возможных трудностях выступило федеральное управление автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства (оно же «Уралуправтодор»). Ожидается, что в связи с выходными и праздничными днями увеличится трафик на дороге между Пермью и Екатеринбургом. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега в ночь с 9 на 10 мая. Всё это может привести к тому, что на указанной автодороге опять будет затруднён проезд и возникнут заторы, как это было, например, в начале мая.
В связи с вышеизложенным «Уралуправтодор» просит водителей грузового транспорта использовать альтернативные пути объезда, а всем прочим водителям предлагает не пускаться в путь «своим ходом», а воспользоваться железнодорожным транспортом.
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