Уральский гусар пригрозил из заточения спецкомисии комиссаром Жювом

«Из дружественных и недружественных гусарству СМИ уважаемая аудитория уже поставлена в известность, что меня в СИЗО-5 поставили на профилактический учёт как лицо, склонное к преступлениям террористической и экстремистской направленности. Специальная комиссия принимала решение. Ну, что я могу сказать... Ни один удар, кроме солнечного, не может остаться без ответа. Я создал и возглавил Чрезвычайную Полномочную Особую Комиссию (ЧПОК), которая начала свою работу по членам комиссии, признавшими меня лицом склонным. Комиссия ЧПОК собирается признать членов той комиссии лицами, склонными к преступлениям фантомастической направленности, чтобы доблестный комиссар Жюв стал их ночным кошмаром. Логики и здравого смысла в работе ЧПОК не больше, чем в их унылой комиссии, но моя комиссия хотя бы смешная и добрая, а значит, гораздо полезнее для всего общества», — пишет «председатель ЧПОК ротмистр Ширшиков».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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