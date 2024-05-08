Возрастное ограничение 18+
Уральский гусар пригрозил из заточения спецкомисии комиссаром Жювом
Фото: Вечерние Ведомости
Даже весьма неприятное решение руководства екатеринбургского СИЗО-5 поставить заключённого Ярослава Ширшикова на профилактический учет как лицо, склонное к пропаганде экстремистской и террористической идеологии, не сломило бравый дух «уральского гусара». Это стало понятно по весточке, которую он передал сегодня из места заключения.
Меж тем, в статусе, которым «наградило» известного уральского политтехнолога, пиарщика и неутомимого шутника руководство СИЗО, смешного мало. Для отбывающего наказание постановка на профучёт влечёт за собой, по сути, ужесточение режима. Обладающий соответствующей меткой заключённый должен неоднократно за день объявлять о себе в дежурной части, а у администрации появляется больше рычагов давления на такого человека (посредством отправки в изолятор, например).
Напомним, Ярослав Ширшиков попал в заключение после суда по делу «об оправдании терроризма». В этом «уральского гусара» обвинили за комментарий в телеграм-канале. Наказанием стали два года колонии.
«Из дружественных и недружественных гусарству СМИ уважаемая аудитория уже поставлена в известность, что меня в СИЗО-5 поставили на профилактический учёт как лицо, склонное к преступлениям террористической и экстремистской направленности. Специальная комиссия принимала решение. Ну, что я могу сказать... Ни один удар, кроме солнечного, не может остаться без ответа. Я создал и возглавил Чрезвычайную Полномочную Особую Комиссию (ЧПОК), которая начала свою работу по членам комиссии, признавшими меня лицом склонным. Комиссия ЧПОК собирается признать членов той комиссии лицами, склонными к преступлениям фантомастической направленности, чтобы доблестный комиссар Жюв стал их ночным кошмаром. Логики и здравого смысла в работе ЧПОК не больше, чем в их унылой комиссии, но моя комиссия хотя бы смешная и добрая, а значит, гораздо полезнее для всего общества», — пишет «председатель ЧПОК ротмистр Ширшиков».
Меж тем, в статусе, которым «наградило» известного уральского политтехнолога, пиарщика и неутомимого шутника руководство СИЗО, смешного мало. Для отбывающего наказание постановка на профучёт влечёт за собой, по сути, ужесточение режима. Обладающий соответствующей меткой заключённый должен неоднократно за день объявлять о себе в дежурной части, а у администрации появляется больше рычагов давления на такого человека (посредством отправки в изолятор, например).
Напомним, Ярослав Ширшиков попал в заключение после суда по делу «об оправдании терроризма». В этом «уральского гусара» обвинили за комментарий в телеграм-канале. Наказанием стали два года колонии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд оставил в СИЗО экс-заммэра и экс-главу первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова
08 мая 2024
08 мая 2024