Глава СКР поручил провести проверку из-за незаконной свалки в Екатеринбурге





– говорится в сообщении информационного центра СК. «Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Председатель следственного комитета России поручил провести проверку из-за гигантской незаконной свалки строительных отходов в лесу Верх-Исетского района Екатеринбурга, где несмотря на введённый противопожарный режим периодически сжигают мусор.Ранее телеграм-канал Ural Mash сообщал о свалке, которую обнаружили местные жители. Горожане считают, что её якобы организовал бывший начальник Ленинского ОБЭП. Там работает один охранник. По его словам, к нему приезжала полиция, отвезла в отдел и отпустила.