Возрастное ограничение 18+
Глава СКР поручил провести проверку из-за незаконной свалки в Екатеринбурге
Скрин из видео: Ural Mash / Telegram
Председатель следственного комитета России поручил провести проверку из-за гигантской незаконной свалки строительных отходов в лесу Верх-Исетского района Екатеринбурга, где несмотря на введённый противопожарный режим периодически сжигают мусор.
Ранее телеграм-канал Ural Mash сообщал о свалке, которую обнаружили местные жители. Горожане считают, что её якобы организовал бывший начальник Ленинского ОБЭП. Там работает один охранник. По его словам, к нему приезжала полиция, отвезла в отдел и отпустила.
«Глава СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Ранее телеграм-канал Ural Mash сообщал о свалке, которую обнаружили местные жители. Горожане считают, что её якобы организовал бывший начальник Ленинского ОБЭП. Там работает один охранник. По его словам, к нему приезжала полиция, отвезла в отдел и отпустила.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию