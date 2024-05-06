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Синоптики предупреждают о грозе и сильным ветре в Свердловской области

18.08 Среда, 8 мая 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра в Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В четверг, 9 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, на севере и в горах с мокрым снегом, местами грозы. Ночью +2…+7°C, на крайнем севере и в горах до -1°C, на востоке до +12°C. Днём +6…+11°C, на севере и в горах до +3°C, на крайнем востоке до +16°C. Ветер 6-11 м/сек, местами порывы до 17 м/сек, при грозе до 22 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью +5…+7°C, днём +8…+10°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.

В пятницу, 10 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днём +3…+8°C, на крайнем юго-западе +6…+11°C. Ветер 5-10 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью -1…+1°C, днём +6…+8°C. Ветер 5-10 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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17:28 Мэр Екатеринбурге сообщил о планах закупать трамваи для города на новом производстве «Синары»
16:58 Пожар в Екатеринбурге потушили на площади 600 «квадратов»
16:36 Десятиквартирный дом в Туринске через суд признали аварийным и подлежащим сносу
15:56 Строительный магазин загорелся в Каменске-Уральском
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13:58 В Екатеринбурге из-за смерти сотрудницы закрыли склад Wildberries
13:31 Драка со стрельбой произошла на Чкалова в Екатеринбурге
12:50 Суд оставил в СИЗО экс-заммэра и экс-главу первоуральского «Водоканала» Артура Гузаирова
12:25 Путин подписал указ о передачи «Ростеху» завода Малика Гайсина в Каменске-Уральском
11:38 В Екатеринбурге на ВИЗе из-за ремонта путей приостановят движение 11 трамваев
11:07 Глава СКР поручил провести проверку из-за незаконной свалки в Екатеринбурге
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10:03 Свердловское УГИБДД предупреждает водителей о заснеженных дорогах
09:30 На 39% больше новых вакансий открылось за месяц в Свердловской области
20:50 Небольшой концерт отыграли уральские космонавты в Планетарии Екатеринбурга
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19:55 Стала известна личность погибшего в сегодняшнем пожаре екатеринбуржца
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