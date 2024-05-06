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Синоптики предупреждают о грозе и сильным ветре в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра в Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В четверг, 9 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, на севере и в горах с мокрым снегом, местами грозы. Ночью +2…+7°C, на крайнем севере и в горах до -1°C, на востоке до +12°C. Днём +6…+11°C, на севере и в горах до +3°C, на крайнем востоке до +16°C. Ветер 6-11 м/сек, местами порывы до 17 м/сек, при грозе до 22 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью +5…+7°C, днём +8…+10°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 10 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днём +3…+8°C, на крайнем юго-западе +6…+11°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью -1…+1°C, днём +6…+8°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 9 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, на севере и в горах с мокрым снегом, местами грозы. Ночью +2…+7°C, на крайнем севере и в горах до -1°C, на востоке до +12°C. Днём +6…+11°C, на севере и в горах до +3°C, на крайнем востоке до +16°C. Ветер 6-11 м/сек, местами порывы до 17 м/сек, при грозе до 22 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью +5…+7°C, днём +8…+10°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 10 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -3°C. Днём +3…+8°C, на крайнем юго-западе +6…+11°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью -1…+1°C, днём +6…+8°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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