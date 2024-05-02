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Мэр Екатеринбурге сообщил о планах закупать трамваи для города на новом производстве «Синары»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Алексей Орлов сообщил «Ъ-Урал» о планах закупать трамваи для Екатеринбурга у компании «Синара-Транспортные машины», которая планирует запустить серийное производство в уральской столице.
Напомним, что сегодня на 18-й маршрут выехал трехсекционный низкопольный вагон 71–639 «Кастор», изготовленный Усть-Катаевским заводом.
«Очень хорошая инициатива, если откроют производство, я буду всячески двумя руками за. Если у нас появится ещё один производитель, то, конечно, мы будем закупать трамваи. У нас 450 трамваев в парке, они все более 40 лет в эксплуатации. Предстоит большая работа»,
– приводят слова градоначальника в издании.
Напомним, что сегодня на 18-й маршрут выехал трехсекционный низкопольный вагон 71–639 «Кастор», изготовленный Усть-Катаевским заводом.
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