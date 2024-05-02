Мэр Екатеринбурге сообщил о планах закупать трамваи для города на новом производстве «Синары»

– приводят слова градоначальника в издании.

«Очень хорошая инициатива, если откроют производство, я буду всячески двумя руками за. Если у нас появится ещё один производитель, то, конечно, мы будем закупать трамваи. У нас 450 трамваев в парке, они все более 40 лет в эксплуатации. Предстоит большая работа»,