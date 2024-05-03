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В Екатеринбурге вспыхнул крупный пожар на площади 240 «квадратов»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге в районе проспекта Космонавтов загорелись два частных дома. По предварительной информации, площадь пожара 240 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, о пожаре диспетчеру сообщили в 14.10. На тушение тут же были направлены 16 спасателей и 6 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
По данным «Е1», на проспекте Космонавтов, 232 горит хостел.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, о пожаре диспетчеру сообщили в 14.10. На тушение тут же были направлены 16 спасателей и 6 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
По данным «Е1», на проспекте Космонавтов, 232 горит хостел.
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