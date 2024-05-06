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Драка со стрельбой произошла на Чкалова в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне вечером в Екатеринбурге у «пивлавки» на улице Чкалова, 241 жестоко избили молодого человека. По словам очевидцев, сначала его били руками и ногами, а потом прозвучал выстрел.
Произошедшее попало на видео, которые опубликовали в телеграм-канале «Безумны ЕКБ». Неизвестно попали ли в молодого человека из предмета, похожего на пистолет, но через некоторое время на пандусе, где он упал, образовалась лужа крови. Сначала парень потерял сознания, а через некоторое время пришёл к себя. К этому время нападавшие немного успокоились и решили убедить пострадавшего не сообщать о случившемся в полицию и не сдавать их.
В полиции произошедшее ещё не комментировали.
Произошедшее попало на видео, которые опубликовали в телеграм-канале «Безумны ЕКБ». Неизвестно попали ли в молодого человека из предмета, похожего на пистолет, но через некоторое время на пандусе, где он упал, образовалась лужа крови. Сначала парень потерял сознания, а через некоторое время пришёл к себя. К этому время нападавшие немного успокоились и решили убедить пострадавшего не сообщать о случившемся в полицию и не сдавать их.
В полиции произошедшее ещё не комментировали.
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