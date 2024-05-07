Возле «Чёрного тюльпана» появилась ещё одна скульптурная композиция

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Площадь Советской Армии в Екатеринбурге, где расположен мемориал «Чёрный тюльпан», постепенно становится самой густо уставленной скульптурами в городе. Сегодня, накануне Дня Победы, на ней открыли ещё одну композицию в память о Герое Советского Союза Валерию Востротину (впрочем, родившемуся много после той Победы).Валерий Востротин по рождению был каслинцем. В Екатеринбурге (тогда ещё Свердловск) он проходил учёбу в Суворовском военном училище. По окончании его, воинское образование получал в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, затем — в Военной академии имени М. Фрунзе и, наконец, в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. А повоевал сперва в Афганистане, а затем и в Чечне. Карьеру военную закончил в звании генерал-полковника и с большим количеством наград, включающих орден Ленина, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орден Мужества. После ушёл в политику, став депутатом-единороссом. А умер совсем недавно, в феврале этого года.Инициатором установки памятника Востротину на площади Советской Армии выступила частная компания — неугомонное ООО «Сима-Ленд». Эта же компания курировала проект на всех его этапах. А на сегодняшнем открытии собрала всю верхушку местного чиновничества, включая губернатора с мэром.Открытый сегодня памятник Валерию Востротину представляет из себя бронзовую фигуру Героя Советского Союза в полный рост на гранитном постаменте. Высота композиции — четыре с половиной метра. Установлена она бок-о-бок с памятником генералу Василию Маргелову и стилистически оформлена точно так же, чтобы создать с ним визуальный «дуэт».