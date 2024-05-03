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Валерий Сухих: День Победы бесконечно дорог каждому из нас, он навеки вписан в историю России

13.05 Четверг, 9 мая 2024
В Перми проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов у монумента «Героям фронта и тыла». Участие в нем приняли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатель регионального Законодательного собрания Валерий Сухих, его первый заместитель Вячеслав Григорьев, заместитель председателя, Герой России Сергей Яшкин, другие официальные лица, ветераны, участники боевых действий.

На Октябрьской площади состоялось прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, участники СВО, жители и гости Пермского края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей и гостей краевой столицы с праздником и отметил, что Пермский край, как и вся страна, с гордостью вспоминает тех, кто сражался за свободу родины в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, этот праздник бесконечно дорог каждому из нас, он навеки вписан в историю России. «Мы преклоняемся перед теми, кто ценой невероятных усилий приближал Победу на фронте и в тылу, кто геройски бил врага и отдавал свою жизнь за родину. Весь мир увидел тогда силу, мужество и несгибаемую волю нашего народа. Память о великой Победе живет в наших сердцах, а сегодняшний подвиг бойцов остается примером преданности своей Отчизне», - отметил Валерий Сухих.

В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 20 парадных расчетов, в состав которых вошли порядка 2 тысяч человек из военных и профильных ведомств.

Напомним, в эти дни в столице Прикамья и других территориях региона проходят порядка 2 тысяч мероприятий в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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