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9 мая в Екатеринбурге всё же пройдёт салют
Но на окраине и не для всех
В Екатеринбурге всё же пройдёт салют на День Победы, сообщают источники, близкие к власти. Считающийся близким к аппарату губернатора Свердловской области телеграм-канал «Не для протокола» передаёт, что командование ЦВО проведёт салют по случаю Дня Победы, но состоится он на полигоне «Свердловский» на окраине города. Полигон Свердловский, напомним, находится за ЕКАД между Лесным кладбищем и посёлком Зелёный Бор.
Доступ для горожан на полигон для просмотра салюта организован не будет — мероприятие проведут для узкого круга военных и приближённых к ним лиц.
Напомним, от проведения салюта в центре Екатеринбурга отказались из-за принятых после теракта в «Крокусе» дополнительных мер безопасности.
«Это дань традициям, возможность поздравить ветеранов и военнослужащих, а еще — выполнение приказа Минобороны РФ о ежегодной организации салютов в городах, где дислоцированы штабы военных городов (скорее всего, имелось в виду «штабы военных округов» — прим. ред)»,
— написали в канале.
Доступ для горожан на полигон для просмотра салюта организован не будет — мероприятие проведут для узкого круга военных и приближённых к ним лиц.
Напомним, от проведения салюта в центре Екатеринбурга отказались из-за принятых после теракта в «Крокусе» дополнительных мер безопасности.
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