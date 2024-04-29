В Лесном двух молодых мошенников отправили в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В городе Лесной Свердловской области прошёл уголовный суд по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых сидели два молодых «миллионера».В Лесном частично раскрыли дело о серии мошеннических махинаций, принёсших двенадцати потерпевшим ощутимый ущерб на общую сумму свыше трёх с половинной миллионов рублей. Мошеннические действия совершались группой лиц по известной схеме «ваш родственник попал в ДТП». Как это чаще и бывает в таких делах, основные преступники — те, кто выступал организатором группы и непосредственно «обрабатывал» жертв по телефону, — остались неустановлены. Под суд попали молодые исполнители низшего звена, которым поручалось забирать деньги у обманутых пожилых людей и перечислять их на указанные счета. Себе они оставляли мизерные проценты от «улова».Один из подсудимых — парень 2005 года рождения следующие 5 лет проведёт в исправительной колонии общего режима. Второй, на два года старше первого, судом приговорён к 4 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.