Против перегородившего проезд скорой таксиста в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось, что уроженец иностранного государства – водитель такси в Екатеринбурге проткнул ножом колеса автомобиля скорой помощи, в котором в этот момент находилась пациентка, ее собирались везти в больницу.

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Мы считаем такое поведение недопустимым и уверены, что любые разногласия на дороге можно решить спокойным разговором. Сервис постоянно напоминает водителям и пассажирам о том, что взаимное уважение на дороге — залог того, что движение будет комфортным и безопасным для всех его участников