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Против перегородившего проезд скорой таксиста в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
В ситуацию вмешался глава СКР Бастрыкин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи (124.1 УК РФ). Дело было возбуждено после новостных сообщений в СМИ и соцсетях о инциденте на Новой Сортировке, который произошёл на днях: во дворе дома на Софьи Перовской, 104 водитель «Яндекс.Такси» угрожал проткнуть колесо подъехавшей скорой, из-за того что та мешала ему выехать из двора. Водитель скорой при этом предлагал таксисту сдать назад, чтобы разъехаться, но тот настаивал, чтобы назад сдала скорая.
По одним данным, водитель такси проткнул колесо скорой, по другим – автомобили всё-таки разъехались без повреждения шин, но так или иначе в официальном телеграм-канале Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.
В СКР добавили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В пресс-службе «Яндекс такси» накануне прокомментировали изданию Е1, опубликовавшему видео инцидента, ситуацию со своим таксистом:
По одним данным, водитель такси проткнул колесо скорой, по другим – автомобили всё-таки разъехались без повреждения шин, но так или иначе в официальном телеграм-канале Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что уроженец иностранного государства – водитель такси в Екатеринбурге проткнул ножом колеса автомобиля скорой помощи, в котором в этот момент находилась пациентка, ее собирались везти в больницу.
— сообщили в СК.
В СКР добавили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В пресс-службе «Яндекс такси» накануне прокомментировали изданию Е1, опубликовавшему видео инцидента, ситуацию со своим таксистом:
Мы считаем такое поведение недопустимым и уверены, что любые разногласия на дороге можно решить спокойным разговором. Сервис постоянно напоминает водителям и пассажирам о том, что взаимное уважение на дороге — залог того, что движение будет комфортным и безопасным для всех его участников
— сказали в компании.
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