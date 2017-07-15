В Свердловской области будут судить женщину, укравшую у пенсионерки 71 тысячу с банковской карты

20:00 | 26.11.2019

Фото: vorcuta.bezformata.com

В Асбесте состоится суд над свердловчанкой, укравшей у пенсионерки 71 тысячу рублей с банковской карты. Как рассказали в МО МВД России Асбестовский, женщины были соседками по палате больницы, в которой они проходили лечение.



В больнице пенсионерка потеряла банковскую карту, оснащенную системой бесконтактного платежа. Оповещения о платежах женщина получать не могла, поскольку её абонентский номер был отключен.



После того как списание средств было обнаружено, она обратилась в полицию.



Оказалось, что подозреваемая успела «скупиться» в 30 торговых точках города. Она тратила деньги пенсионерки в торговых центрах, промтоварных магазинах, аптеках и интернет-магазинах, а когда средства закончились, карточку женщина выбросила.



В результате в отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»