В екатеринбургском поселке горел жилой дом

18:39 | 26.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге в поселке Горный щит горел частный жилой дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Пламя охватило 120 квадратных метров. В доме горели 1 и 2 этажи.



На место выезжали 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Боролись с огнем пожарные почти час.



Добавим, что во время пожара никто не пострадал.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»