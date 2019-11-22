Свердловчане увидят, как Луна пройдёт мимо Меркурия и Марса

18:58 | 23.11.2019

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

24 и 25 ноября жители Свердловской области смогут наблюдать удивительное космическое событие – Луна пройдёт мимо двух планет Меркурия и Марса и яркой звезды Спика.



Рассмотреть небесное событие получится в бинокль или зрительную трубу. Лучше всего будет видно низко над горизонтом в юго-восточной части неба по утрам, в районе 7:40.



«Самым ярким светилом будет Меркурий. Наблюдать явление досточно сложно. Меркурий и Солнце отделяет менее 20 градусов. А Марс находится сейчас очень далеко от Земли и его яркость незначительна. 25 ноября Луна пройдёт на 1,1 градус севернее Меркурия. Край спутника Земли и Меркурий разделит чуть более диска Луны», - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»