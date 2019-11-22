Новости дня
18:58 | 23.11.2019
Фото: виртуальный планетарий Стеллариум
Свердловчане увидят, как Луна пройдёт мимо Меркурия и Марса
Рассмотреть небесное событие получится в бинокль или зрительную трубу. Лучше всего будет видно низко над горизонтом в юго-восточной части неба по утрам, в районе 7:40.
«Самым ярким светилом будет Меркурий. Наблюдать явление досточно сложно. Меркурий и Солнце отделяет менее 20 градусов. А Марс находится сейчас очень далеко от Земли и его яркость незначительна. 25 ноября Луна пройдёт на 1,1 градус севернее Меркурия. Край спутника Земли и Меркурий разделит чуть более диска Луны», - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:13 | 23.11.2019
В Екатеринбурге женщина за рулём иномарки сбила 14-летнего мальчика
18:58 | 23.11.2019
Свердловчане увидят, как Луна пройдёт мимо Меркурия и Марса
17:23 | 23.11.2019
На улицу не выйти, окно не открыть: в Юго-Западном районе Екатеринбурга запахло газом
15:49 | 23.11.2019
Пожарные водоёмы на Урале переведены на зимний режим
14:41 | 23.11.2019
На XIX съезд «Единой России» прибыла делегация Свердловской области
14:18 | 23.11.2019
Поиски пропавшей на Урале девочки продолжаются уже больше месяца
11:21 | 23.11.2019
Эвакуировались 50 человек: к зданию общежития Уральской Консерватории приехали пожарные
09:47 | 23.11.2019
На Урале крупный пожар уничтожил жилой многоквартирный дом
21:41 | 22.11.2019
Школы Екатеринбурга будут переводить на пятидневное обучение в 2020 году
21:19 | 22.11.2019
В Екатеринбург из Великого Устюга прибыл Дед Мороз
19:47 | 22.11.2019
Уральскую индустриальную биеннале посетили более 115 человек
19:23 | 22.11.2019
Жителям Екатеринбурга предложили выбрать территории для первоочередного благоустройства
19:05 | 22.11.2019
Свердловчане смогут задать специалистам вопросы о ВИЧ по «горячей линии»
18:47 | 22.11.2019
В Ивделе будут судить сотрудника колонии, обвиняемого в совершении преступлений коррупционного характера
18:30 | 22.11.2019
В Зеленой роще в Екатеринбурге высадили более ста сосен и елей
18:19 | 22.11.2019
В свердловской прокуратуре произошли кадровые изменения
18:16 | 22.11.2019
Пермский край выполнил план 2019 года нацпроекта «Экология»
18:13 | 22.11.2019
Благодаря инвестиционному проекту предприятие в Прикамье увеличит объемы производства в 1,5 раза
18:09 | 22.11.2019
Роспотребнадзор проведет семинар по организации питания в школах и детсадах в Екатеринбурге
17:57 | 22.11.2019
ФК «Урал» встретится с «Шинником» в четвертьфинале Кубка России
17:48 | 22.11.2019
Пермский край претендует на федеральную поддержку по достройке 39 проблемных домов
17:42 | 22.11.2019
Жителям Прикамья представят новогодние туры по региону
17:37 | 22.11.2019
До конца года 23 пермских семьи получат денежную выплату взамен земельного участка
17:30 | 22.11.2019
В Екатеринбурге вынесли на обсуждение проект развязки у «Калины»
16:58 | 22.11.2019
В Белоярском районе отключилось электричество у нескольких тысяч жителей
16:45 | 22.11.2019
Объявлена дата награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье»
16:24 | 22.11.2019
В Истоке отремонтируют бесплатную детскую конную школу
15:57 | 22.11.2019
Екатеринбургские ученые изобрели мобильное приложение, выявляющее рак
15:31 | 22.11.2019
Появилось видео грабежа у Кольцово
14:56 | 22.11.2019
Генпрокурор РФ заявил о поддержке предпринимательства на встрече с бизнесменами в Екатеринбурге