Эвакуировались 50 человек: к зданию общежития Уральской Консерватории приехали пожарные

11:21 | 23.11.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром в Екатеринбурге к зданию общежития Уральской Консерватории на Щорса, 94а приехали пожарные.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что поступило сообщение о задымлении. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. На место выезжали 18 единиц техники и 28 человек личного состава. Пожарные обследовали здание, однако возгорания не обнаружили.



Позже стало известно, что дым появился из-за короткого замыкания электрощитка. Люди вернулись в свои комнаты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»