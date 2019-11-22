ХК «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге встретит московский ЦСКА

10:56 | 23.11.2019

Фото: ХК «Авангард»

Завтра, 24 ноября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» встретится с лидером Западной конференции – московским ЦСКА. Начало в 17:00.



Всего команды встречались 19 раз, где лишь в трёх матчах победу смогли одержать свердловчане. ЦСКА за всё время забросил в ворота «Автомобилиста» 49 шайб, а в ответ получил лишь 24.



Напомним, свердловский клуб только вернулся с выездной серии, где в трёх матчах выиграл дважды. «Автомобилист» обыграл «Трактор» со счётом 2:4, по овертайму проиграл «Барысу» 3:2 и по овертайму одержал победу над «Авангардом» – 1:2.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»