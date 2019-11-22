В Екатеринбурге парни на иномарке протаранили забор, бросили машину и скрылись

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых молодые люди на Toyota проехали на запрещающий сигнал светофора и влетели в забор.По словам очевидцев, парни были пьяны. В результате инцидента они не пострадали, поскольку сработали подушки безопасности. Автомобиль получил серьёзные повреждения – столбик забора пробил лобовое стекло. После аварии молодые люди бросили иномарку и скрылись.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.