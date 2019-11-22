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09:31 | 23.11.2019

Фото: ekb_chp / Instagram.com

В Екатеринбурге парни на иномарке протаранили забор, бросили машину и скрылись

Минувшей ночью в Екатеринбурге на пересечении улиц Белинского и Саввы Белых молодые люди на Toyota проехали на запрещающий сигнал светофора и влетели в забор.

По словам очевидцев, парни были пьяны. В результате инцидента они не пострадали, поскольку сработали подушки безопасности. Автомобиль получил серьёзные повреждения – столбик забора пробил лобовое стекло. После аварии молодые люди бросили иномарку и скрылись.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Екатеринбурге парни на иномарке протаранили забор, бросили машину и скрылись

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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