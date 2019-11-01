В Екатеринбурге вынесли на обсуждение проект развязки у «Калины»

Мэрия Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение проект развязки у «Калины». На данный момент документы и графики все желающие могут изучить оставить свои голоса.Согласно документации, существующий мост по улице Комсомольской через ж/д пути планируют снести, а на его мести поставить новый – длиной 331,15 метра. На мосту будет по две полосы в каждом направлении. Кроме того, планируется реконструировать мост через линию «Шарташ – Егоршино».А для велосипедистов и пешеходов запланировано строительство надземных и пешеходных переходов шириной в три метра. Кроме того, на улицах Анны Бычковой, Комсомольской, переулку Базовому и Сибирском тракте появятся велодорожки шириной 2,5 метра.