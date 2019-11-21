Подрядчика по строительству ЖК «Светлый» в Екатеринбурге оштрафовали за порчу лесного парка

11:23 | 22.11.2019

В Екатеринбурге по требованию прокуратуры на крупную сумму оштрафовано ООО «Промстроймонтаж» и его руководитель за нарушение правил использования природных ресурсов в лесном парке «Лесоводов России».



В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Промстроймонтаж» является подрядчиком строительства жилых домов на объекте «Жилой комплекс «Светлый», расположенном по Кольцовскому тракту и выполняет работы по строительству тепловых сетей, устройству дренажного коллектора и благоустройству территорий.



Проверка показала, что между домом № 5 ЖК «Светлый» и Кольцовским трактом имеется повреждение деревьев и самовольное снятие, уничтожение, порча почв на особо охраняемой природной территории лесного парка «Лесоводов России», допущенные ООО «Промстроймонтаж» при производстве работ на объекте. Сумма причиненного особо охраняемой природной территории ущерба составила более 420 тыс. рублей.



По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области оштрафовало ООО «Промстроймонтаж» на 300 тыс. рублей, а руководителя – на 20 тыс. рублей. Ущерб, причиненный особо охраняемой природной территории, в настоящее время возмещен в полном объеме.

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