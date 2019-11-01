Телебашя Екатеринбурга отпраздновала свой юбилей

17:56 | 21.11.2019

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

Сегодня знаменитая екатеринбургская телебашня, находящаяся на улице Блюхера, отпраздновала свой юбилей – ей исполнилось 60 лет.



В 1959 году министерство связи СССР возвело монолитную железобетонную башню. Она являлась ключевой точкой на всей протяженности линий (почти в две тысячи километров). До 80-х годов прошлого века башня являлась единственной точкой в городе, которая могла вести прием и передавать телесигналы.



Сейчас телебашня всё еще продолжает работать. Именно оттуда ведется телевещание.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»