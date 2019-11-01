В Ивделе осудят мужчину, убившего человека

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По данным следствия, в начале сентября этого года обвиняемый находился в квартире своей сожительницы в поселке Полуночное. В ходе совместного распития спиртных напитков у мужчины произошел конфликт со своим ранее судимым знакомым. В результате спора на почве личной неприязни обвиняемый нанес оппоненту телесные повреждения. Из-за ран потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного расследования были проведены осмотры места происшествия и предметов, судебно-медицинские экспертизы потерпевшего и обвиняемого и проверка показаний. Также был допрошен ряд свидетелей.
Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передо в суд для рассмотрения по существу.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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