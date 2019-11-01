В Ивделе осудят мужчину, убившего человека

В Ивделе перед судом предстанет 52-летний мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.По данным следствия, в начале сентября этого года обвиняемый находился в квартире своей сожительницы в поселке Полуночное. В ходе совместного распития спиртных напитков у мужчины произошел конфликт со своим ранее судимым знакомым. В результате спора на почве личной неприязни обвиняемый нанес оппоненту телесные повреждения. Из-за ран потерпевший скончался на месте происшествия.В ходе предварительного расследования были проведены осмотры места происшествия и предметов, судебно-медицинские экспертизы потерпевшего и обвиняемого и проверка показаний. Также был допрошен ряд свидетелей.Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передо в суд для рассмотрения по существу.