Екатеринбург встретит Деда Мороза из Великого Устюга

15:27 | 21.11.2019

Фото: sozvezdie-tour.ru

В столицу Урала приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Гостя ждут уже 23-го ноября.



Дед Мороз из Великого Устюга путешествует по городам России, чтобы зажечь новогодние ёлки во всех уголках страны до боя курантов. Его приезд в Екатеринбург уже в четвёртый раз организует телекомпания НТВ. Дед Мороз ожидает всех желающих 23 ноября в 13:00 в ЦПКиО имени Маяковского.



Всего в этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» охватит 28 городов: Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов, Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.



В каждом городе запланировано проведение пресс-конференции, посещение социальных учреждений и праздник для жителей города. Кроме того, также будут исполнены заветные желания многодетных и малообеспеченных семей, члены которых прислали свои письма в резиденцию Деда Мороза.



Добавим, что за три года путешествий вместе с НТВ Дед Мороз посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, а также подарил 325 тонн подарков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»