В Нижнем Тагиле по вине коллег в своей больнице погиб кардиолог

11:31 | 21.11.2019

Фото: архив семьи

В Нижнем Тагиле из-за врачебной ошибки погиб 57-летний кардиолог Андрей Карасев. Инцидент произошёл в центральной городской больнице № 1, где врач проработал 36 лет.



По словам жены кардиолога, сначала мужчина чувствовал себя нормально и лежал под капельницей, в которой должен был быть физраствор. Затем ему внезапно стало плохо. Оказалось, что мужчине вкололи антибиотик, строго ему противопоказанный.



В ходе судебного разбирательства по факту произошедшего лечащий врач кардиолога признал свою вину и извинился перед семьёй покойного. Из-за хороших характеристик с места работы врач получил только штраф в размере 25 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»