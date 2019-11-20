В Екатеринбурге состоится очередной бесплатный онкосубботник

В предстоящую субботу, 23 ноября, в Екатеринбурге все желающие смогут бесплатно пройти осмотр у терапевта, хирурга, акушера-гинеколога или дерматолога для ранней диагностики заболеваний.Традиционный онкосубботник пройдёт с 09:00 до 15:00 в 11 городских медучреждениях.С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Приёмы врачей проводятся по предварительной записи по телефону: 204-76-76.