Областные власти держат на контроле экологическую ситуацию на Черноисточинском водохранилище

10:08 | 21.11.2019

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провел встречу с представителями общественных организаций Нижнего Тагила по вопросу экологической ситуации на Черноисточинском водохранилище. На встречу были также приглашены Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители Водоканала-НТ, представители Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов.



«Правительство области полностью разделяет озабоченность жителей Нижнего Тагила и поселка Черноисточинск экологическим состоянием водохранилища – источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила», – сказал Сергей Бидонько.



Общественников интересовал ход ремонта плотины, планы Водоканала-НТ по дальнейшему вывозу шлама со шламонакопителя, когда начнется очистка дна водохранилища от накопившегося ила и грязи и борьба с сине-зелеными водорослями.



Владислав Пинаев заверил общественников, что ремонт плотины сегодня выполнен настолько, что выдержит любые паводковые воды. Плотина находится в хорошем техническом состоянии, жители поселка и территорий ниже полностью защищены от угрозы подтопления. Сроки отодвинулись из-за обнаруженных стенок из лиственницы в донной части конструкции плотины.



Представители Водоканала-НТ подтвердили, что вывоз шлама из шламонакопителя продолжается, работы еще не закончены.



Министр Алексей Кузнецов проинформировал, что очистка дна берегов водохранилища от ила начнется после того, как будут построены площадки под вывоз иловых отложений. Первые федеральные средства в размере 10 миллионов рублей на проектирование этих площадок планируется получить уже в следующем году.

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