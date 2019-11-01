Из-за сломанной фуры на выезде из Екатеринбурга образовалась крупная пробка

18:32 | 20.11.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге образовалась пробка на проспекте Космонавтов и ЕКАД. Из-за сломанной фуры с ломом автомобилисты не могут проехать ни в одну сторону.



Как рассказали очевидцы порталу Е1, сломанный МАЗ закрыл путь водителям в районе озера Лебяжьего.



Чтобы объехать затор водителям приходится разворачиваться и объезжать участок по ЕКАД и Серовскому тракту.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»