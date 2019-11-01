В центре Екатеринбурга начали устанавливать новогоднюю елку

18:16 | 20.11.2019

Фото: ural.kp.ru

В Екатеринбурге на площади 1905 года начали устанавливать новогоднюю елку. В этот раз она будет искусственной.



Высота главной елки города составит 50 метров, подсвечивать конструкцию будут 5,4 тысячи ламп 18-ти цветов. Кроме того, согласно проектной документации ледового городка, елка будет оснащена колонками (не менее 4-х), усилителем, микшерным пультом и устройством громкой связи с радиомикрофоном.



Напомним, что главной темой ледового городка в этом году станет 200-летие открытия Антарктиды. Торжественное открытие состоится 27 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»