В Екатеринбурге сотрудники ФСИН представились модельным агенством, чтобы задержать девушку

17:03 | 20.11.2019

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ФCИН задержали девушку, которая находилась в федеральном розыске с февраля. Для этого её пригласили на фотосессию.



В феврале 2019 девушка была осуждена за приобретение наркотика (ее с подругой задержали на месте закладки). Суд назначил ей 400 часов исправительных работ, отрабатывать которые девушка должна была на кладбище. Отработку она прогуливала, и сотрудники исправительной инспекции ГУФСИН объявили ее в розыск.



В соцсетях сотрудники ГУФСИН обнаружили, что девушка хочет стать моделью. Тогда от имени модельного агентства инспекторы предложили ей провести пробную фотосессию и назначили встречу в одной из фотостудий.



«Девушка с радостью согласилась. Она подготовилась к фотосессии — сделала макияж, подобрала соответствующий, на ее взгляд, наряд. В фотостудии ее ждали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области. Гражданка была доставлена в отдел полиции по месту задержания, затем в суд»,- рассказали в управлении.



Ленинский районный суд назначил девушке два месяца лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»