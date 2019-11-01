Во время сильных морозов в домах на Уралмаше в Екатеринбурге остыли батареи

13:03 | 20.11.2019

Фото: radiatorvam

На Уралмаше у жителей нескольких домов остыли батареи. Дело в том, что на улице Коммунистической проводится замена ветхих труб.



Также с едва тёплыми батареями горожанам приходится жить в квартирах на улицах Восстания и Бакинских Комиссаров. По информации ЕТК, проведение ремонтных работ коснулось жителей 14 домов.



Энергетики заверяют, что работы проводятся без отключения, но со снижением отопления до 45 градусов. Однако местные жители сообщают, что на верхних этажах батареи полностью остыли.



Завершить работы, согласно планам, должны к 21:00.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»