Пациента екатеринбургской больницы заставили покупать бесплатный эндопротез

12:34 | 20.11.2019

Фото: Алексей Булатов

В Екатеринбурге пациента больницы № 14 заставили купить бесплатный эндопротез. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Оказывается, больница не заказала во время необходимое количество эндопротезов, а для того, чтобы операцию всё же провели, супруге мужчины пришлось покупать это на свои личные деньги. Кроме того, мужчине не объяснили, что эндопротез он может получить за счёт полиса ОМС.



Пациент не только не получил бесплатную медицинскую помощь в рамках страхования, но и вложил свои личные средства на лечение. В связи с этим, прокуратура обязала горбольницу №14 устранить все нарушения, а главврача привлекли к дисциплинарной ответственности - ему сделали выговор. Все деньги супругам возвращены.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»