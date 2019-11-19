Директор предприятия в Нижнем Тагиле полгода не выплачивал уволенным сотрудникам зарплату

10:51 | 20.11.2019

В Нижнем Тагиле благодаря вмешательству прокуратуры в полном объеме погашена задолженность по заработной плате перед работниками производственного предприятия ООО «ПромСтальКонструкция» на сумму свыше 5,9 млн. рублей.



Трудовые договоры с работниками предприятия были расторгнуты в июне 2019 года, однако окончательный расчет произведен не был. В связи с этим перед 50 бывшими работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 5,9 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебных приказов в интересах работников, которые были удовлетворены.



Кроме того, в июле 2019 года по материалам прокуратуры в отношении директора ООО «ПромСтальКонструкция» было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации»).



В ноябре 2019 года в связи с поступлением денежных средств на расчетные счета предприятия, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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