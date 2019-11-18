Бывший начальник участка наземной охраны лесов в Туринске предстанет перед судом за взятку в 300 тысяч рублей

15:39 | 19.11.2019

Прокуратура Туринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника участка наземной охраны лесов ГБУ Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов». Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).



По версии следствия, в период с января 2015 года по август 2019 года он предложил директору лесозаготовительной компании передать ему в качестве взятки денежные средства за общее покровительство и за получение возможности сотрудничества путем заключения договоров поставки заготовленной древесины и предоставления лесных насаждений для заготовки древесины по минимальной цене.



Таким образом, обвиняемый получил от лесозаготовителей взятку на общую сумму 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Слободо-Туринский районный суд.



В прокуратуре отмечают, что обвиняемый в ноябре 2019 года уже был осужден Ирбитским районным судом за аналогичное преступление с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 млн. рублей. Данный приговор обжалован.

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