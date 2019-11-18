Судебный пристав в Сысерти спас из горящего дома двух бабушек

11:27 | 19.11.2019

В Сысерти судебный пристав районного отдела Андрей Кадочников спас из огня двух женщин преклонного возраста.



Поздним вечером, выйдя в ограду дома, мужчина увидел, что идет сильный дым от соседского дома, в котором проживала пожилая женщина восьмидесяти двух лет, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Возле дома уже собралась толпа зевак, от бани исходил жар и сильный дым. Узнав от мужчины, что пожилая женщина находится в доме с пожилой родственницей, Андрей Кадочников попытался проникнуть в дом. Он подбежал к окну пристроенной кухни, через которое и вытащил двух женщин из горящего дома.

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