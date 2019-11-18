Рабы на галерах: в Нижнем Тагиле заключенных заставляли стоить яхту для ОМОНовца

10:36 | 19.11.2019

Фото: pinterest.ru

В ИК-12 в Нижнем Тагиле зэков заставляли строить яхту для врио командира нижнетагильского ОМОНа Дмитрия Зудова.



По информации телеграм-канала Baza, судно стоит 10 миллионов рублей. В описании проекта отмечаются необычайная красота яхты и невероятность дизайна корпуса, которые будут привлекать к себе большое внимание.



О неоплачиваемом труде рассказал освободившийся судостроитель Григорий Чункин. Сотрудники прокуратуры выяснили, что в выданной Чункину трудовой книжке работа на верфи не значится.



Виновных в нарушении прав заключенных уже невозможно наказать ввиду истечения сроков, однако Чункин планирует обратиться в суд и получить компенсацию в размере 133 тысячи рублей. Однако трудовое законодательство гласит, что работник может подать в суд на своего работодателя в течение года.



Отметим, что бывший судостроитель проработал на верфи с 2015 по 2016 год.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»