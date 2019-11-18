В Екатеринбурге женщина отравила собаку, оставленную без присмотра

09:34 | 19.11.2019

Фото: Группа «Инцидент-Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Инцидент произошел накануне вечером в магазине «Монетка» на Фурманова, 33.



Владелец пса в группе «Инцидент-Екатеринбург» во «ВКонтакте» рассказал, что к собаке подошла женщина преклонного возраста, которая подкормила животное, после чего отошла и перекрестилась. После такой подкормки собаке стало плохо.



Владелец сообщает, что собака находится в ветеринарной клинике в тяжелом состоянии.



Также отмечается, что это не первый случай травли животных этой женщиной.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»