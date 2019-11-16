На окраине Екатеринбурга неизвестные вырубили защитную полосу вдоль дороги (ФОТО)

Деревья на снимке вырубили неизвестные

Жители микрорайона Малый Исток в Екатеринбурге пожаловались в редакцию «Вечерних ведомостей» на рубку деревьев вдоль дороги по улице Трактовой. На прошлой неделе в помещении бывшего овощехранилища предприятия УралНИИсхоз открылся сетевой магазин, а в преддверии открытия полосу из деревьев и кустарников протяженностью около 30 метров, которая отделяла тротуар от дороги, вырубили неизвестные.Получали ли рабочие разрешение на вырубку зеленых насаждений, и кто стоит за данными работами, выяснить не удалось. Редакция veved.ru обратилась к заместителю главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову и администрацию Октябрьского района, но пока реакции не последовало.