Ночью в Екатеринбурге пьяный водитель выехал на встречку и врезался в дерево

09:32 | 17.11.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

В уральской столице во Втузгородке минувшей ночью произошло ДТП с участием ВАЗ. Водитель в нетрезвом состоянии пронесся по встречке и врезался в дерево.



Свердловчанин ехал по встречке по односторонней улице Академической. Медицинская помощь после аварии водителю не понадобилась.



Освидетельствование на состояние опьянения показало, что в организме водителя на момент ДТП было 0,5 промилле алкоголя.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»