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14:08 | 16.11.2019

Фото: екатеринбург.рф

Свердловчане смогут сообщить о мусоре, нажав одну кнопку

ЕМУП «Спецавтобаза» запустило новый сервис, благодаря которому жители Восточного кластера Свердловской области смогут быстро пожаловаться на несанкционированный мусор.

Чтобы подать жалобу, гражданам нужно будет лишь нажать кнопку «Сообщить о свалке» на главной странице сайта. Достаточно будет указать геолокацию найденного мусора и свои контактные данные.

Такая опция позволит региональному оператору быстро среагировать на поступающие сигналы и улучшить экологическую ситуацию.

Напомним, что ранее для удобства местных жителей открылся круглосуточный контактный центр, принимающих жалобы по номеру 8 (800) 775-00-96 и онлайн-помощник — 8 (912) 690-07-00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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