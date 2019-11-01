В Свердловской области разыскивается житель поселка Кытлым

20:18 | 15.11.2019

Фото: МО МВД России «Краснотурьинский»

Свердловская полиция разыскивает пропавшего без вести Коротецкого Сергея Юрьевича. Как рассказали в МО МВД России «Краснотурьинский», уроженец поселка Кытлым города Карпинска ушел из дома 5 ноября и не вернулся.



В полиции рассказали, что рост Коротецского около 180 см, у него плотное телосложение, овальное лицо, темные короткие волосы и светлые глаза.



В последний раз его видели одетым в черные ветровку, трико, футболку и серые кроссовки. На левом безымянном пальце Коротецкий носит серебряное кольцо «Спаси и сохрани».



Тем, кто владеет информацией о местонахождении Коротецкого С.Ю. следует сообщить по номерам 8 (34383) 3-34-33 - ОУР, 3-40-79 - ДЧ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»