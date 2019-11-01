В элитном свердловском поселке возле школы случилась стрельба

В элитном свердловском поселке Коптяки 13 ноября случилась стрельба. Из внедорожника, который якобы принадлежит председателю антикоррупционного комитета по Свердловской области Леониду Андрееву, стреляли из охотничьего ружья по домам на улице Центральная, вблизи школы № 215. По словам очевидцев, стрельбу, возможно, вели из автомобиля «Lexus 570» с госномером М001ОС 96. Выстрелы были направлены по жилым домам.По информации нашего издания, во время происшествия мог пострадать сосед бывшего мэра Среднеуральска Владислава Козлова. Сам Козлов в комментарии «Вечерним ведомостям» сказал, что по его дому стрельбы не было, но, возможно, стрельба была по дому соседа. «Мне позвонил сосед, сказал, что якобы была стрельба, в этот момент у меня дома не было никого, но мой сосед сказал, что стрельба была», - отметил экс-мэр Среднеуральска.В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос жителей улицы. Руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых заявил, что информация о стрельбе действительно поступала в дежурную часть. Полицейские проверяют записи с видеокамер. Однако пока подтвердить или опровергнуть факт происшествия не могут.В распоряжение редакции попало видео происшествия.