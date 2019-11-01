Екатеринбургское енотокафе распродаёт питомцев

17:54 | 15.11.2019

Фото: енотокафе «Вот енот» / vk.com

Енотокафе в Екатеринбурге распродает животных в «добрые руки». Причиной прощания с енотами кафе называет нехватку финансирования.



На данный момент в питомнике «Вот енот» находятся 11 енотов. Троих из них владельцы решили продать. «Мы верим, что в Вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы. Нам очень жаль это делать, но выхода нет», — написано в сообществе енотокафе.



За каждого питомца в заведении просят десять тысяч рублей. Отмечается, что новым хозяевам должно быть больше 18 лет. Также сотрудники енотокафе готовы дать консультации по уходу за необычными домашними животными. Самому питомцу в квартире необходим только вольер для сна.



Напомним, что кафе «Вот енот» открылось в столице Урала в июне прошлого года. Тогда в заведении енотам было всего по четыре месяца.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»