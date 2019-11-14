Собственник здания над станцией метро «Бажовская» решил засудить зама Высокинского

13:53 | 15.11.2019

Фото: Е1.RU

Генеральный директор «Промавтосервис» (компании, которая владеет участком над будущей станцией метро «Бажовская») Ренат Гараев сообщил, что собрался подавать иск о защите чести и достоинства к вице-мэру Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину.



Гараев также заявил, что такое решение в компании приняли после того, как вице-мэр Бирюлин на заседании екатеринбургской городской думы заявил, что при подготовке к судебному процессу мэрия выявила факт подделки документов, однако не закрепил это фактами и доказательством.



Сейчас администрация пытается вернуть себе в собственность земельный участок на пересечении улиц 8 Марта и Большакова. В частности, администрация хочет оспорить договор купли-продажи продажи земельного участка за 12,5 миллиона рублей. Если вернуть территорию в собственность муниципалитета не удастся, мэрия постарается выкупить по льготной цене.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»