Областной центр детской эндокринологии заработал в Екатеринбурге

12:59 | 15.11.2019

Фото: РИА Новости

В Екатеринбурге на территории областной детской больницы № 1 в рамках национального проекта «Здравоохранение» заработал Областной центр детской эндокринологии, в котором будут лечить детей с редкими эндокринными патологиями со всего региона.



Все нужные специалисты собраны в одном месте, поэтому сейчас детям не придется ездить к врачам в разные части города.



Основная задача центра – повышение доступности и качества первичной медико-санитарной и специализированной медпомощи детям с социально значимой и редкой эндокринной патологий.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»