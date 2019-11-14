В Екатеринбурге парень прокатился по городу на покрышке, привязанной к квадроциклу

11:35 | 15.11.2019

Фото: Е1.RU

Минувшей ночью в Екатеринбурге один молодой человек управлял квадроциклом, а второй ехал на покрышке, которая была к нему привязана.



По словам очевидцев, молодые люди таким образом проехали от ТРЦ «Мега» до цирка. По дороге они врезались в сугробы, однако о своей безопасности позаботились – на обоих были шлемы.



В ГИБДД прокомментировали, что сейчас экстремалам грозит штраф в 1000 рублей, поскольку водитель своими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье пассажира, которого перевозил вне транспортного средства. Такие действия как со стороны водителя, так и пассажира недопустимы и потенциально опасны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»